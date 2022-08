Hausboot-Tour: Von Havelberg bis zum Hohennauener See und zurück

Philipp Ritzmann vom Biosphärenreservat Mittelelbe wartet schon am Ufer. Bildrechte: Lisa Hentschel Es ist Anfang Juni. Es ist kalt, es regnet. Und vor uns liegt eine rund 80 Kilometer lange Tour. Aber ich sage schon jetzt: Die lohnt sich. Egal, bei welchem Wetter. Es geht erst bis zum Hafen nach Garz. Dann, am nächsten Tag, direkt in Garz durch die erste Schleuse, vorbei am Gülper See und am Sternenpark Westhavelland, durch Schleuse Nummer zwei in Grüz, bis zu unserem Ziel: Dem Hohennauener See. Und dann alles wieder zurück. Deshalb weiß ich nun: Für diese Tour mit dem "Bungalowboot" braucht man mehr als dreieinhalb Tage lang Zeit. Denn fürs Durchhechten ist die Natur um Havelberg einfach zu besonders.

"Wir sind hier in einem Biosphärenreservat, einem Naturschutzgebiet, einem Landschaftsschutzgebiet, einem Vogelschutzgebiet und in einem Feuchtgebiet internationaler Bedeutung. Das heißt: Alles, was man sich hier vorstellen kann, ist hier wirklich geschützt", erklärt Philipp Ritzmann vom Biosphärenreservat Mittelelbe. Noch so ein geduldiger, unkomplizierter Mensch, den wir auf unserer Reise treffen. Stundenlang hat er auf uns am Ufer gewartet, beruhigt mich, als das Ankern dort nicht sofort klappt und lässt sich von uns im Beiboot ans Hausboot ziehen. Schließlich ist das Betreten der Ufer für uns hier untersagt.

Wer mit dem Boot unterwegs ist, muss sich an Regeln halten

Alleine die Hälfte aller Vogelarten, die es in Deutschland gibt, lebt hier. Etwa 240 verschiedene Arten sind das. Außerdem ist zum Zeitpunkt unserer Reise Hoch-Brut-Zeit. Und fühlen sich die Tiere gestört, ist die Brut gefährdet: "Die Vögel würden das Gelege verlassen und erst wieder zurückkommen, wenn die Störung vorbei ist." Dauert die zu lang – wenn beispielsweise Hausboot-Urlauber es sich am Ufer gemütlich machen, dort baden gehen – lautet eine mögliche Folge: "Die Eier werden kalt, die Vogelart kann sich für das Jahr nicht mehr fortpflanzen." Deshalb – wichtig zu wissen: Wer hier mit dem Hausboot fährt, muss sich an bestimmte Regeln halten.

Regeln für Hausboot-Urlauber in der Unteren Havelniederung - Achtsam verhalten

- Keinen Müll hinterlassen

- Keine laute Musik

- Drohnenflüge nur mit Genehmigung

- Uferbetreten vermeiden

- Schwimmen und Grillen vom Hausboot aus

- Ankern nur neben der Fahrrinne und nicht direkt am Ufer

Stromversorgung: Wichtig für Heizung und warmes Wasser

Wir geben uns wirklich Mühe. Versuchen, an alles zu denken. Nur passieren natürlich trotzdem viele Dinge, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Bestes Beispiel: Die erste Nacht. Christin und ich wollen es uns gerade gemütlich machen. Und dann das: Stromausfall. Heizung fällt aus. Die Dusche bleibt nur kurz warm. Wie konnte das passieren? Ganz einfach: Wir haben trotz eines Hinweises von Denny vollkommen vergessen, unser Hausboot ans Stromnetz im Hafen in Garz anzuschließen. Das funktioniert über eine 230 Volt Steckdose.

Hier aus eigener Erfahrung der sinnvolle Tipp: Es ist gut zu wissen, in welchem Hafen es überhaupt Strom gibt und wie weit die Steckdose von der Bootsanlegestelle entfernt ist. Denn gegebenenfalls braucht man ein Verlängerungskabel. Dass man so hilfsbereite Bootsnachbarn hat wie wir, ist nicht selbstverständlich.

Was darf auf einem Hausboot nicht fehlen? Unsere Top 5:

- Sonnencreme

- Mückenspray

- Kleingeld

- Verlängerungsschnur

- Taschenlampe

Auf dem Hausboot ist außerdem so viel Platz, dass Stand-up-Paddling-Board und Fahrräder mitgenommen werden können.

Auch gut zu wissen: Wie man sich in den Schleusen verhält. Wir lassen uns die Tipps von Polizeioberkommissar Torsten Thiedke von der Wasserschutzpolizei aus Havelberg geben. Direkt in der Schleuse in Garz. Ohne ins Detail zu gehen: Schilder, Reihenfolge und Vorfahrtsregeln beachten. Und in der Schleuse gilt: Motor aus und dem Seil "Spiel" geben, also nicht festknoten.

Fazit: Eine Reise zum Reifen

Die beste Belohnung nach einem anstrengenden Tag: den Abend entspannt mit dieser Szenerie ausklingen lassen. Bildrechte: Christin Schulz

Beherrschen wir alles tatsächlich auf dem Rückweg. Bevor es zurückgeht, genießen wir noch die Idylle: Am Abend Stand-up-Paddeln, Wein, geschmückte Hausboot-Terrasse. Am Morgen Nebel, Natur pur, frische Brötchen. Und zwischendrin noch Erlebnisfischen und den selbst gefangenen Fisch grillen.