Es ist kühl an diesem Morgen. Es wird von einem Bein aufs andere getreten. Die Mitglieder des Vereins Pro Krankenhaus Havelberg haben sich vorgenommen, bei Eiseskälte fünf Stunden für eine Mahnwache auszuharren. "Wir geben nicht auf", sagt der Vereinsvorsitzende Holger Schulz. "Wir sterben eher an einer medizinischen Unterversorgung bei uns in Havelberg als am Willen weiter zu demonstrieren." Zehn Mitglieder des Vereins und auch einige Mitstreiter aus Genthin stehen an diesem Dienstagmorgen vor dem Gesundheitsministerium in Magdeburg.