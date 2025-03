Weite Wege Die Leidensgeschichten der Havelberger ohne Krankenhaus

26. März 2025, 11:44 Uhr

Im Jahr 2020 wurde das Krankenhaus in Havelberg geschlossen. Der Verein "Pro Krankenhaus" kämpft seither um zumindest eine minimale ärztliche Versorgung in der Region. Was es bedeutet, fast schon medizinisch abgekoppelt zu sein, machten zahlreiche Menschen aus der Region jetzt bei einer Diskussion im Havelberger Rathaus klar. Vor allem ältere machen sich größere Sorgen um die Zukunft. Aber: Einen kleinen Lichtblick gibt es.