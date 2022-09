Das Diakoniekrankenhaus in Seehausen im Landkreis Stendal hat sich von einem Mitarbeiter aus der Röntgenabteilung getrennt. Das bestätigte Geschäftsführer Dirk Herrmann MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag. Der Mann, der für Röntgen- und CT-Aufnahmen zuständig war, habe am Wochenende betrunken Patienten untersucht. Zeugen sagten aus, dass der Mitarbeiter weder geradeaus gehen noch deutlich sprechen konnte. Außerdem habe er sich Patienten gegenüber unangemessen verhalten. Daraufhin sei die Polizei von einem der Patienten alarmiert worden.