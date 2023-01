In Seehausen in der Altmark haben am Montag die Bauarbeiten an der Kreuzung L2/"Vor dem Mühlentor" begonnen. Dort soll es künftig einen Kreisverkehr geben. Bis März werden neue Wasser-, Abwasser- und Versorgungsleitungen verlegt. Anschließend starten die Bauarbeiten an der Straße. Autofahrer aus Richtung Norden müssen dann mit Umleitungen rechnen.