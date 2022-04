Die Groß-Übung in der Altmark ist für die Bundeswehr auch wichtig, weil sie im nächsten Jahr die schnelle Eingreiftruppe der Nato leiten soll. Alexander Krone, der die Brigade führt, bezeichnet sie als "Feuerwehr der Bundeswehr". Seine Truppe sei "sehr einsatzbereit und gut ausgestattet". Er fügt aber auch erklärend hinzu, dass seine Brigade eine besondere sei. "Man hat für uns alles zusammengeführt, damit wir alles haben, was wir brauchen. Das sollte aber auch das Modell für alle anderen sein", so Krone.

Laut der Bundeswehr steht die Übung nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem derzeitigen Krieg in der Ukraine und ist Teil einer seit mehreren Jahren geplanten Übungsserie. Trotzdem hat MDR SACHSEN-ANHALT bei Brigadegeneral Alexander Krone nachgefragt, wie schnell die Bundeswehr im Baltikum sein könnte, wenn sie es jetzt müsste.

Dazu meinte Krone: "Über die Nato-Verlegepläne sage ich im Detail nichts. Aber im Moment liegt die Reaktionszeit für meine Brigade in diesem Jahr bei 30 Tagen. Das heißt für die Nato, dass wir in 30 Tagen von heute an, wenn man uns anrufen würde, an den Kasernentoren des Truppenübungsplatzes Altmark abmarschbereit wären." Als schnelle Nato-Eingreiftruppe, die die Brigade erst im kommenden Jahr wird, wäre die Reaktionszeit kürzer.