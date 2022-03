Bundeswehr Militär-Manöver im Norden von Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

In Sachsen-Anhalts Norden begann am Mittwoch ein großes Militärmanöver. Schwerpunkt sind Übungen an der Elbe. Das zweiwöchige Manöver sei Routine und habe nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, so die Bundeswehr.