Zeitweise konnten Hunderte Havelberger für Proteste auf die Straße geholt werden. Am Ende ging dann alles schnell. Die Mitarbeiter wurden gekündigt und neun Monate später wurde das Krankenhaus abgewickelt. Was viele bis heute stört: Aus dem Krankenhausstrukturfonds gab es 7,3 Millionen Euro für die Schließung noch obendrauf. Und das für ein Krankenhaus, das Jahrzehnte lang immer wieder mit Fördergeld vom Land erweitert und modernisiert worden war. "Da hat sich das Land über den Tisch ziehen lassen", sagt der Vorsitzende Holger Schulz von "Pro Krankenhaus Havelberg".

Sandra Braun fand damals eine neue Arbeit, zeitweise in der Altenpflege wie sehr viele ihrer Kolleginnen auch. Heute arbeitet sie bei der Berufsbildungsakademie Altmark (BBA) in Stendal. "Das ist das Beste, was mir passieren konnte", sagt sie rückblickend. Einerseits könne sie ihre berufliche Erfahrung weitergeben, andererseits bleibe ihr die harte körperliche Arbeit in der Pflege erspart. Die eigene gute berufliche Perspektive lässt sie aber in ihrem Protest nicht nachlassen. "Wir können doch jetzt nicht aufgeben", sagt sie. Vereinschef Holger Schulz bewundert ihr Engagement. "Eine Zeitung hat sie mal als ewige Revoluzzerin bezeichnet", sagt er mit einem Schmunzeln. "Das hängt ihr bis heute an."