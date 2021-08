Inzwischen ist die Schließung des Krankenhauses in Havelberg ein Jahr her. Ein kleiner Verein, der sich "Pro Krankenhaus" nennt, wird nicht müde, eine vernünftige medizinische Versorgung anzumahnen. Jede Woche gehen sie dafür auf die Straße. Neuerdings demonstrieren sie nicht nur in Havelberg, sondern gehen auch in die Dörfer. Am Freitag waren sie in Nitzow.