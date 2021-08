Das ist noch einmal gut gegangen: In Havelberg haben Naturschützer und die Eigentümer eines Grundstücks die Brutstätten mehrerer Uferschwalben gerettet. Das teilte das Biosphärenreservat Mittelelbe jetzt mit. Demnach hatten sich die Vögel – Uferschwalben sind die kleinste, in Europa vorkommende Schwalbenart – auf einem Baugrundstück eingenistet. Ihre Brutstätte hatten sie durch Löcher in einer Betonwand in Sandhügel direkt dahinter gegraben.

Durch Löcher in dieser Betonmauer in einem Havelberger Gewerbegebiet hatten die Schwalben sich gezwängt und dahinter im Sand gebrütet. Bildrechte: Biosphärenreservat Mittelelbe Stephan Grohs