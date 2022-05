Seit 1990 im Amt Havelbergs Bürgermeister Bernd Poloski geht in den Ruhestand

Bildrechte: MDR/Hannah Singer

Er ist der wohl dienstälteste Bürgermeister in Sachsen-Anhalt: Bernd Poloski hat mehr als drei Jahrzehnte lang die Geschicke in Havelberg geleitet. Er musste Hochwasser meistern und konnte Bundeskanzler und Bundespräsidenten in der kleinen Stadt empfangen. Sogar die Bundesgartenschau wurde in Havelberg ausgerichtet. Bernd Poloski staunt selbst, dass es ihn so lange im Amt gehalten hat. Ein Porträt.