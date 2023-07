Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel hat die plötzlich erfolgte Sperrung der Schleuse in Havelberg im Landkreis Stendal verteidigt. Fachgebietsleiter Thomas Richter erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, das sei nötig, um den Wasserstand in der Havel zu halten.

Normalerweise stehe die Elbe in Havelberg höher als die Havel und halte die Schleusentore zu: "Jetzt ist es so: Die Havel steht höher als die Elbe, drückt mehr gegen die Schleusentore und diese dann im Zweifelsfalle auch auf. Und der gesamte Havelwasser-Inhalt würde sich dann in die Elbe ergießen", erklärte Richter. Das beeinträchtige den Schiffsverkehr und das ökologische Gleichgewicht. Man habe die Schleuse schließen müssen, um den Wasserstand in der Havel zu halten.