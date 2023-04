Die Klage eines Vereins gegen die Schließung des Krankenhauses in Havelberg ist vom Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt endgültig abgelehnt worden. Das teilte das Gericht am Donnerstag in Magdeburg mit. Die Entscheidung sei rechtskräftig.

Nach Angaben des Gerichts wollte der Verein zur Förderung der medizinischen Grundversorgung in Havelberg erreichen, dass der Landkreis Stendal in der 6.000-Einwohner-Stadt eine Grundversorgung mit 37 Krankenhausbetten herstellt. Der private Träger hatte das Krankenhaus in Havelberg zuvor aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Es war das einzige Klinikum in der Stadt und Umgebung.