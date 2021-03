Medizin Krankenhaus Havelberg: Schließung trotz Millioneninvestitionen

Erst wurden mehr als zwölf Millionen Euro Fördergeld in den Erhalt des Krankenhauses in Havelberg gesteckt, nun könnten die KMG Kliniken noch rund 7,3 Millionen Euro für die Schließung obendrauf bekommen. Dies sieht das Krankenhausstrukturgesetz bei Schließung von unrentablen Häusern vor. Es hat in dem Zusammenhang eine Logik, dass nun nicht noch einmal Millionen Euro investiert werden, um in Havelberg neue Strukturen zu schaffen. Das Sozialministerium sperrt sich. Die Havelberger sind desillusioniert. Sie hoffen, dass am Ende wenigstens noch ein Minimum an ärztlicher Versorgung bleibt.