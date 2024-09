Die Waldbrandgefahr ist in Sachsen-Anhalt in Teilen sehr hoch. Auch in der Nacht zu Freitag hat ein Waldbrand die Feuerwehren beschäftigt. Nach Angaben der Polizei war diesmal ein Waldstück bei Burgkemnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld betroffen – einem Ortsteil der Gemeinde Muldestausee.