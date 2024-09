Bildrechte: MDR/MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE

Trockenheit Mehrere Waldbrände im Norden von Sachsen-Anhalt

05. September 2024, 17:14 Uhr

Zahlreiche Feuerwehren sind derzeit im Norden-Sachsen-Anhalts bei Waldbränden im Einsatz. So brennt es in in der Nähe von Genthin und unweit von Magdeburg. Vielerorts im Land gelten hohe Waldbrandwarnstufen.