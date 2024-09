Trockenheit Weiterer Waldbrand: Feuerwehr im Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Einsatz

06. September 2024, 09:43 Uhr

In Sachsen-Anhalt hat in der Nacht zu Freitag erneut ein Waldstück gebrannt – diesmal bei Burgkemnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Schon am Donnerstag hatte es an mehreren Orten im Land Feuer gegeben. Vielerorts im Land gelten derzeit hohe Waldbrandwarnstufen.