Trockenheit Mehrere Wald- und Feldbrände im Norden von Sachsen-Anhalt

06. September 2024, 06:02 Uhr

Wald- und Feldbrände haben am Donnerstag für einige Feuerwehreinsätze gesorgt. So standen etwa nahe des Mittellandkanals bei Wolmirstedt 40.000 Quadratmeter Wiese in Flammen. Vielerorts im Land gelten derzeit hohe Waldbrandwarnstufen.