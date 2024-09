Die Waldbrandgefahr ist in Sachsen-Anhalt in Teilen sehr hoch. Seit Freitag ist die Feuerwehr im Harz im Einsatz, um einen großen Brand am Brocken zu löschen. Weitere Brände gab es in der Colbitz-Letzlinger Heide, bei Burgkemnitz im Kreis Anhalt-Bitterfeld, zwischen Gommern und Schönebeck sowie an mehreren Stellen am Mittellandkanal.