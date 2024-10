Ein Höhepunkt im Dorfleben ist seit 32 Jahren die "Sommerschule Wust": Dabei verwandelt sich der Ort für ein paar Wochen in ein internationales Camp. Hunderte Menschen verschiedener Generationen schlagen dann ihre Zelte in Wust auf oder wohnen in Gastfamilien. Mit Dozenten aus den USA und England lernen sie spielerisch Englisch, Kunst und Musik. Am Ende gibt es eine große Theateraufführung mit Laiendarstellern auch aus dem Dorf.