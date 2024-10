Wust im Landkreis Stendal Wie ein Altmark-Dorf Jahr für Jahr internationale Gäste anlockt

15. Oktober 2024, 05:00 Uhr

Eine Gruft, ein "Muuuhseum" und ein aktives Vereinsleben – all das gibt es in Wust im Landkreis Stendal. Auch eine Sommerschule wird in dem 400-Einwohner-Dorf auf die Beine gestellt. Am Dienstag steht es im Radioprogramm von MDR SACHSEN-ANHALT im Mittelpunkt.