Fast 20.000 Seiten Material sollen im Fall Inga über die Jahre zusammengekommen sein. Bis jetzt hatte die Polizei in Stendal den Fall in der Hand, doch zuletzt gab es Kritik an den Ermittlern. Der Berliner Rechtsanwalt Steffen Tzschoppe hatte in einem Brief an den Innenausschuss des Landtages mögliche neue Ermittlungsansätze, aber auch Verfehlungen der Polizeibehörde angedeutet. Seit Ende April haben jetzt fünf Ermittler aus Halle den sogenannten Cold-Case Inga wieder aufgenommen. Ziel sei die Prüfung möglicher neuer Ermittlungsansätze, teilte die Polizeiinspektion Halle mit.