Im Norden von Sachsen-Anhalt haben Unbekannte insgesamt 13 Hunde aus Tierheimen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Tiere aus den Tierheimen in Stendal-Borstel, Gardelegen sowie Ahlum geklaut. Die Vierbeiner waren demnach zuvor vom Veterinäramt beschlagnahmt worden.

Die Einbrecher schlugen nach Angaben der Polizei zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen voriger Woche zu. In Ahlum beschädigten sie Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Dort nahmen sie sechs Hunde mit. In Gardelegen zerschnitten Unbekannte den einen Zaun und ließen fünf Hunde mitgehen. Im Stendaler Ortsteil Borstel werden zwei Hunde vermisst.