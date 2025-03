Bildrechte: Colourbox.de

Knapp 500 Beschäftigte Autozulieferer Boryszew Kunststofftechnik in Gardelegen ist insolvent

04. März 2025, 13:00 Uhr

Der Autozulieferer Boryszew Kunststofftechnik aus Gardelegen ist insolvent. Die Produktion soll zunächst weiterlaufen. Am Standort in der Altmark arbeiten knapp 500 Beschäftigte. Die Firma stellt unter anderem Teile für den Innenraum von Fahrzeugen her.