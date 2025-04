Produktion ausgelastet Boryszew in Gardelegen: Mehrere Interessenten für insolventen Autozulieferer

17. April 2025, 10:04 Uhr

Der Autozulieferer Boryszew Kunststofftechnik aus Gardelegen ist insolvent. Am Standort in der Altmark arbeiten knapp 500 Beschäftigte – die Firma stellt unter anderem Teile für den Innenraum von Fahrzeugen her. Nach Angaben des Insolvenzverwalters haben mehrere Unternehmen Interesse an einer Übernahme.