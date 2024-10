In Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel hat am Donnerstag ein leerstehendes Bahnhofsgebäude gebrannt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag mitteilte, wird wegen Brandstiftung ermittelt. Unbekannte Täter haben demnach den Dachstuhl eines Nebengebäudes in Brand gesetzt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Feuerwehr Gardelegen war mit sechs Fahrzeugen und 22 Kameraden vor Ort.