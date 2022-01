Bürgerpark Gardelegen Neue Sportanlage trotz Sorge vor Vandalismus

Freizeitsportler in Gardelgen können sich schon bald über eine neue Sportanlage im Bürgerpark freuen. Noch in diesem Jahr soll hier eine sogenannte Calisthenics-Anlage entstehen, an der vor allem Kraft- und Gleichgewichtstraining möglich ist. Die Idee war von sportinteressierten Einwohnern gekommen. Die Gesamtkosten für die neue Anlage belaufen sich auf 34.000 Euro. Fast die Hälfte der Kosten steuert die landeseigene Lotto-Gesellschaft bei.