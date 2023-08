Amtsgericht Gardelegen Corona-Impfung abgelehnt: Bundeswehr-Soldat zu Geldstrafe verurteilt

Ein Richter am Amtsgericht Gardelegen hat am Montag einen Bundeswehr-Soldaten zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Mann hat trotz Anordnung verschiedene Impfungen verweigert, darunter die gegen das Coronavirus und Auffrischungen gegen Tetanus. Angehörige der Bundeswehr sind jedoch per Gesetz verpflichtet, sich gegen bestimmte Infektionskrankheiten impfen zu lassen.