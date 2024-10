Die Bundeswehr verschärft ihre Sicherheitsmaßnahmen am Truppenübungsplatz Altmark in der Colbitz-Letzlinger Heide im Norden von Sachsen-Anhalt. Wie Hauptmann Alexander Helle MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag erklärte, wird nun vermehrt Streife auf dem Gelände gelaufen.