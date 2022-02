In vielen Regionen werden Wanderer und Radfahrer vor dem Eichenprozessionsspinner gewarnt. Bildrechte: MDR/André Plaul

Hintergrund: Das ist der Eichenprozessionsspinner Der Eichenprozessionsspinner ist eine in Europa beheimatete Schmetterlingsart. Die Raupen schädigen Bäume und können auch für Menschen gefährlich werden. Ihre feinen Härchen enthalten das Nesselgift Thaumetopoein. Es kann Atembeschwerden, Juckreiz und Entzündungen bis zum allergischen Schock hervorrufen.



Die Raupen ziehen nachts aus ihren Nestern in Eichen in langen, wohlgeordneten Kolonnen auf Nahrungssuche - daher hat der unscheinbare kleine Nachtfalter seinen Namen. Die Larve des Schmetterlings schlüpft in der Regel von Ende April an. Die feinen Härchen werden nach der zweiten Häutung giftig und können vom Wind weit verteilt werden. Auch nach Jahren behalten sie ihre Wirkung.



Sind nur einzelne Bäume betroffen, können die Tiere von Experten abgesaugt werden. Bei massenhaftem Auftreten etwa auf großen Waldflächen werden Insektizide versprüht. Naturschützer kritisieren, dass dabei auch andere Tiere getötet oder geschädigt werden können. Quelle: dpa