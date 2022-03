Warum der 81-jährige Jäger den Greifvogel erschoss, soll das Strafverfahren klären. Das "Komitee gegen den Vogelmord" hat den Mann wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, gegen das Bundesnaturschutzgesetz und gegen das Bundesjagdgesetz angezeigt. Die Erfahrung zeige, so Sprecher Axel Hirschfeld, dass eine Art Futterneid der Hauptgrund für derlei Abschüsse sein könnte. Greifvögel wie zum Beispiel Seeadler fräßen Kaninchen und Fasane und nähmen so in den Augen von Jägern deren Beute weg. Eine zweite Tätergruppe neben den Jägern wären Tauben- und Geflügelzüchter. Die würden Greifvögel schießen, um ihre Zuchtküken zu schützen.

Sieben Seeadler wurden laut Tierschützern in den vergangenen Jahren in Sachsen-Anhalt erschossen. (Archivbild) Bildrechte: Hans Glader

Der Abschuss des Seeadlers Ende Februar in der Altmark ist allerdings nicht der einzige. In den "letzten Jahren", teilte das "Komitee gegen den Vogelmord" mit, seien in Sachsen-Anhalt 40 Fälle bekannt geworden, in denen Seeadler Opfer von Menschen wurden. Fünfzehnmal wurden Tiere gefangen, zehnmal wurde ihr Nest zerstört, sieben Seeadler wurden abgeschossen, sechs vergiftet. Komitee-Sprecher Hirschberg sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das sei nur die Spitze des Eisberges. Erfahrungsgemäß würden mehr als 90 Prozent aller Taten unentdeckt bleiben.