Los geht's in Gardelegen. Angereist sind wir per Deutschlandticket mit der Regionalbahn. Das Fahrrad durfte kostenlos mit. Am Bahnhof angekommen, pustet der kalte Wind uns entgegen. Ich wünsche mir Mütze, Schal und Handschuhe und krieche tiefer in meine Regenjacke. André schließt den obersten Hemdknopf. Dann radeln wir los.

Durch Alleen rollen wir durch Gardelegen. Kastanien, Eicheln und Bucheckern regnen von den Bäumen herab. Die Blätter färben sich langsam bunt und ein typischer Herbstgeruch liegt in der Luft. André streichelt eine vorbeikommende Katze. "Herrlicher Tag", schreit er. "Mal sehen", denke ich. Der Radweg führt an einer Landstraße aus Gardelegen heraus. Wir fahren Richtung altmärkische Schweiz. "Es geht in die Berge", ruft André. "Mitten in der Altmark". Er zeigt nach vorne. Außer einem Ortsschild mit der Aufschrift "Berge" sehe ich nichts, was er meinen könnte. Vielleicht den kleinen Hügel am Horizont.