Bei Gardelegen Feldscheune Isenschnibbe: 80. Jahrestag des Massakers

05. April 2025, 14:50 Uhr

In der Feldscheune Isenschnibbe wird am Wochenende des Massakers vor 80 Jahren gedacht. Die Gedenkstätte erinnert an 1.016 KZ-​Häftlinge aus vielen europäischen Ländern. Sie wurden am 13. April 1945 unweit von Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel ermordet.