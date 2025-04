Werbung per Mundpropaganda macht indes der Förderverein des Waldbads. Vorsitzender Thorsten Bombach ist seit 1973 steter Gast in der naturbelassenen Badeanstalt. Er hätte dort immer Spaß gehabt, hätte das Leben mit seinen Freunden beim Baden und beim Sport genossen, Bockwurst und Brause vom Waldbad-Kiosk inklusive. Das wolle er seinen Enkeln auch ermöglichen, sagte er MDR SACHSEN-ANHALT.

Es gebe aber auch grundsätzliche Risiken für alle Betreiber von Freibad-Gastronomie, betont Anett Lenzner, die seit Jahren das Biesebad Osterburg gepachtet hat. Die größte Schwierigkeit für sie sei es, Personal zu finden, das in der Saison – also nur drei, vier Monate lang – gern arbeiten will, noch dazu an den Wochenenden, weil das die Hauptbadezeit sei. Sie selbst schaue immer von Saison zu Saison, ob sie den Betrieb des Biesebades noch am Laufen halten könne.