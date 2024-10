Ein halbes Jahr lang sei Gardelegen verpflichtet gewesen, das Tier unterzubringen und Kosten für Tierarzt und Hufschmied zu übernehmen. Seit April sei die Stute daher in einer Pflegestelle in einer Nachbarkommune gewesen. Jetzt sei sie offiziell an diese übertragen worden. "Dem Pony geht es blendend und es wird bestimmt noch ein paar schöne Jahre in sachkundigen Händen haben", so Ordnungsamtsleiter Florian Kauer.