Hebamme Stefanie Fischer mit ihrem ersten Zwillingspärchen in diesem Jahr: Heinrich Wilhelm und Martha Christa aus Kerkau im Altmarkkreis Salzwedel. Bildrechte: Altmark-Klinikum

Das Weihnachtsbaby, das erste Neugeborene des Jahres 2022 am Neujahrstag und die ersten Zwillinge des Jahres – Hebamme Stefanie Fischer hat in den letzten Wochen eine ganz besondere Reihe an Geburten begleiten dürfen. Die 42-Jährige gehört zum freien Hebammenteam des Altmark-Klinikums Salzwedel und sagte: "Das ist schon etwas Besonderes".



Besonders war vor allem das Zwillingspärchen, das am 12. Januar mit ihrer Hilfe das Licht der Welt erblickt hatte: Martha Christa und Heinrich Wilhelm waren beinahe gleich schwer, mit nur zehn Gramm Unterschied. Martha Christa wog 2.480 Gramm, ihr "kleiner" Bruder Heinrich Wilhelm 2.470 Gramm.