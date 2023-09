Seit 25 Jahren beschäftigen sich Maik und Christian Matthies mit der Geschichte ihres Dorfes Jävenitz. Wie die rund 650 Ortschronisten, die es allein in Sachsen-Anhalt gibt, arbeiten beide ehrenamtlich. Meistens von Hamburg und Paris aus, denn Maik ist als kaufmännischer Angestellter in der Hansestadt tätig, Christian als Buchhalter in Frankreichs Hauptstadt.

Doch die Historie ihres Heimatdorfes Jävenitz zieht beide regelmäßig zurück in ihr altmärkisches Dorf. "Es ist ein Ausgleich zum Arbeitsleben, weil man auf komplett andere Gedanken kommt. Man taucht in eine andere Welt ein und das macht Spaß", sagt Maik Matthies.

Maik und Christian Matthies in Jävenitz. Bildrechte: MDR/Carina Emig

"Heimatforschung ist wie ein Puzzle der Geschichte"

Sein Zwillingsbruder Christian ergänzt: "Heimatforschung ist wie ein Puzzle der Geschichte. Überall findet man ein Stück und setzt die Geschichte dann zusammen und freut sich, wenn man wieder etwas verbinden konnte." Das gelingt auch von Paris aus, wo Christian lebt und arbeitet.

Die 41-Jährigen tauschen sich ganz viel über E-Mail, Messengerdienste, Telefon oder Videotelefonie aus. So schicken sie sich zum Beispiel Fotos und Dokumente hin und her. Außerdem sei Paris nicht am anderen Ende der Welt, sondern in Europa und wenn es drauf ankäme, sei Christian auch ganz schnell zurück in Jävenitz.

Bildband und Chronik der Dorfkirche

Einen ersten Bildband über Jävenitz hat Maik zusammengestellt, die Chronik der Dorfkirche haben die beiden gemeinsam erarbeitet. Die Jävenitzer Kirche ist für beide Hobbyhistoriker etwas Besonderes, denn sie wurde während des Ersten Weltkrieges gebaut und geweiht. Das sei ein gewaltiger Kraftakt gewesen in einer schwierigen Zeit.

Maik und Christian Matthies in der Dorfkirche. Bildrechte: MDR/Carina Emig

Auch die riesigen Findlinge des Kriegerdenkmales vor der Kirche setzen Maik und Christian in Erstaunen, denn die Steine wurden ohne Baukran und schweres Gerät, also mit einfachen Mitteln von Jävenitzern aufeinandergesetzt. An diesem Ort wird die Geschichte ihres Dorfes erlebbar und berührt die beiden.

Aufwendige Recherche

Das alles zu recherchieren und zu dokumentieren ist sehr zeitaufwendig. Schließlich wohnen ehemalige Jävenitzer überall verstreut in Deutschland. "Da muss man einen Termin vereinbaren, hinfahren, sich vorab vorbereiten. Da ist schnell ein Tag Urlaub weg. Aber es lohnt sich und es macht Spaß", sagt Maik Matthies.

Schließlich ist er immer auf der Suche nach Fotos, Dokumenten, Zeichnungen und Erfahrungsberichten zu Jävenitz und bittet alle, die etwas beisteuern können, sich bei ihm oder seinem Bruder zu melden.

Maik Matthies zeigt das Fotobuch, das er zusammengestellt hat. Bildrechte: MDR/Carina Emig

Grundlagenkurs Heimatforschung

Jüngst hat Maik den Grundlagenkurs Heimatforschung beim Landesheimatbund, der Online und in Präsenz stattfand, erfolgreich abgeschlossen und ganz viel dazu gelernt. Dafür wird er nun sogar ausgezeichnet.

"Es ist eine Anerkennung für das, was man tut. Es gibt ganz viele Gleichgesinnte, die auch ganz viel Herzblut in die Heimatforschung stecken, sich viel Arbeit machen, um Details herauszufinden. Daher ist es eine große Freude, jetzt so ein Zertifikat in einem solch einem Rahmen zu bekommen", freut sich Maik Matthies. Zudem spornt ihn die Auszeichnung an, noch tiefer in die Jävenitzer Heimatgeschichte einzutauchen.