Wegen Bauarbeiten B188 und B71 streckenweise gesperrt

Autofahrerinnen und Autofahrer im Altmarkkreis Salzwedel müssen aktuell etwas mehr Zeit einplanen. Seit Donnerstag ist die Bundesstraße 188 bei Jävenitz wegen Bauarbeiten voll gesperrt, wie der Landkreis mitteilte. Der Verkehr wird in beiden Richtungen ab Gardelegen über Hemstedt – Kassieck – Lindstedt umgeleitet.

Damit die Anwohnerinnen und Anwohner von Jävenitz ihre Häuser erreichen können, erfolgt die Sperrung in drei Abschnitten:

Auch die Bundesstraße 71 wird zwischen Brietz und Cheine saniert, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Seit Donnerstag wird am Ortseingang von Brietz, aus Richtung Salzwedel kommend, gebaut. Hier soll zwei Wochen lang jeweils eine Fahrspur noch offen sein. Anschließend werden weitere Straßenabschnitte (Ortslage Brietz, Verbindung Brietz-Cheine und Cheine) voll gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert.

Insgesamt wird die B71 auf einer Strecke von 2,5 Kilometern saniert. Das kostet laut Verkehrsministerium 1,8 Millionen Euro. Die Bauarbeiten sollen planmäßig am 24. November beendet werden.

Auch bei Winterfeld sollten am Donnerstag eigentlich Sanierungsarbeiten an der B71 beginnen. Das Landesverkehrsministerium hat den Baustart aber auf den 2. August verschoben, wie die Volksstimme am Mittwoch berichtete. Bis Anfang November sollen nacheinander insgesamt drei Abschnitte voll gesperrt werden. Der Verkehr wird dann über Rohrberg und Klötze umgeleitet.