Was dabei herausgekommen ist, hört sich an diesem Tag Daniele Regge an. Die Berlinerin hat von der Künstlerstadt über Social Media erfahren und wollte sich die Mildestadt nun unbedingt mal aus nächster Nähe anschauen. Der Hörspaziergang ist für sie eine wunderbare Möglichkeit, Kalbe auf eigene Faust, aber dennoch geführt, kennenzulernen. "Das Format ist interessant und der Sound einfach geil! Im Prinzip hat alles genau so gestimmt, wie im Audiowalk beschrieben", sagt sie.