Landrat Michael Ziche (CDU) kann sich eine Zukunft der Kinderklinik nur schwer vorstellen. Bildrechte: Altmarkkreis Salzwedel

"Die Alternative ist nach wie vor nicht da, denn wenn am 1. Januar nicht die entsprechende Zahl an Kinderärzten da ist, wird die Kinderklinik nicht arbeiten können", so Ziche. Es würden 4,5 Vollzeitkräfte fehlen, die eigentlich für einen gesicherten Betrieb da sein müssten. Zwischenzeitlich wurde die Kinderklinik nur noch mit Honorarkräften betrieben.



Der Medizinischer Geschäftsführer der Klinik, Michael Schoof, sieht das Problem des Fachkräftemangels vor allem durch die Lage im ländlichen Raum begründet: "Das wird sich in Zukunft erweitert schwer darstellen. Und nicht nur in der Pädiatrie." Kleinere Kliniken in ländlichen Regionen würden zunehmend Schwierigkeiten haben, den Personalbedarf in allen Bereichen in einem Krankenhaus zu decken.