Die stationäre Kinderklinik in Gardelegen wird zum 1. Januar geschlossen. Das ist am Dienstag im Aufsichtsrat der Salus Altmark Holding festgelegt worden. Anfang Dezember noch hatte der Kreistag in Salzwedel gegen die Schließung der Kinderklinik in Gardelegen gestimmt und Landrat Michael Ziche (CDU) beauftragt, diese Position im Aufsichtsrat zu vertreten. Das Votum des Kreistags respektiere man, hieß es nun von Staatssekretärin Beate Bröker (SPD) aus dem Sozialministerium. Bröker ist gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzende der Salus.