Findet sich kein Personal, kann die Kinderklinik ab 1. Januar nicht mehr arbeiten.

Fürs Altmark-Klinikum werden mehrere Millionen Euro Verlust in diesem Jahr prognostiziert.

Die Kinderklinik in Gardelegen soll nun doch nicht geschlossen werden. Am Montag stimmte der Kreistag des Altmarkreises gegen die Pläne von Landrat Michael Ziche (CDU). Der hatte zuvor die Schließung als eigentlich alternativlos dargestellt.

Das Problem aus Sicht des Landrats: fehlendes, geeignetes Personal. Das betrifft nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT vor allem die Position einer Chefärztin oder eines Chefarztes für die Kinderstation.

Schließung ab 1. Januar weiterhin möglich

"Die Alternative ist nach wie vor nicht da. Denn wenn am 1. Januar nicht die entsprechende Zahl an Kinderärzten da ist, wird die Kinderklinik nicht arbeiten können", so Ziche. Es würden 4,5 Vollzeitkräfte fehlen, die eigentlich für einen gesicherten Betrieb da sein müssten. Zwischenzeitlich wurde die Kinderklinik nur noch mit Honorarkräften betrieben.

Fachkräftemangel setzt medizinischer Grundversorgung zu

Landrat Michael Ziche (CDU) kann sich unter den derzeitigen Umständen eine Zukunft der Kinderklinik nur schwer vorstellen. Bildrechte: Altmarkkreis Salzwedel Michael Schoof, Medizinischer Geschäftsführer des Altmark-Klinikums, zu dem auch die Kinderklinik gehört, sieht das Problem des Fachkräftemangels vor allem durch die Lage im ländlichen Raum begründet: "Das wird sich in Zukunft erweitert schwer darstellen. Und nicht nur in der Pädiatrie." Kleinere Kliniken in ländlichen Regionen würden zunehmend Schwierigkeiten haben, den Personalbedarf in allen Bereichen in einem Krankenhaus zu decken.

Altmark-Klinikum mit sechs Millionen Euro im Minus