Gegen den Lehrermangel Altmärker sammeln Unterschriften für ein besseres Bildungssystem

11. Dezember 2024, 18:00 Uhr

In Seehausen in der Altmark hat eine sogenannte Volksinitiative wieder Unterschriften für bessere Bildung in Sachsen-Anhalt gesammelt. Die Initiatoren protestieren gegen den Lehrermangel, bedrohte Schulen im ländlichen Raum – und die immer wieder in Frage gestellte Schulsozialarbeit. Was ihr Ziel ist.