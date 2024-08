Chöre, Heimat- oder Sportvereine – vielen von ihnen fehlt der Nachwuchs. So geht es in Sachsen-Anhalt auch einigen Schützenvereinen. Die 23 Kreisverbände, die beim Landesschützenverband organisiert sind, haben um die 20.000 Mitglieder, aber in vielen Vereinen ist das Durchschnittsalter hoch. Das hat Folgen: In Kalbe/Milde fällt am vierten August-Wochenende der traditionelle Umzug zum Schützenfest durch die Stadt aus.