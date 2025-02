In Mieste, einem Ortsteil von Gardelegen, ignorieren Autofahrerinnen und -fahrer regelmäßig die 30er-Zone vor zwei Schulen und einer Kita. Das hat eine Verkehrszählung der Stadt im vergangenen November ergeben. Dabei hat das Ordnungsamt an sechs Tagen mehr als 3.000 Fahrzeuge kontrolliert. Nur knapp die Hälfte hielt sich an das vorgeschriebene Tempo 30.