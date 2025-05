Die Oldtimer-Ausfahrt in Gardelegen am 24. Mai Bei der Rallye am 24. Mai präsentieren die Oldtimerfreunde, die zwischen 25 und 85 Jahre alt sind, ihre historischen Schätzchen. Die Männer sind auch auf zwei Rädern unterwegs. Zum Beispiel mit Schwalben oder einem Moped SR 2 Baujahr 1961 oder verschiedenen MZ Motorrädern. Bei den Autos reicht die Palette vom Trabant bis zum Mercedes oder Fiat aus dem Jahr 1993. Mehr als 30 zwei- und vierrädrige Schmuckstücke gehen an den Start. Los geht es um 9 Uhr auf dem Rathausplatz in Gardelegen. Die alten Fahrzeuge werden in zwei Etappen auch durch die umliegenden Dörfer fahren.