Jennifer Juchem sitzt konzentriert am Schreibtisch des Betreuungsvereins Kalbe/Milde (Altmarkkreis Salzwedel). Es ist ihr erster Tag als rechtliche Betreuerin. Heute begleitet sie ihre erfahrene Kollegin Heike Kaiser zu einem ihrer langjährigen Klienten. Oliver Meiburg, 52 Jahre, begrüßt die beiden Frauen an der Tür. "Das ist gute Unterstützung, auch in finanziellen Sachen", sagt er, als es um die vielen Anträge und Hilfen geht, die er ohne seine Betreuerin nicht hätte bewerkstelligen können. Ein Besuch bei ihm bedeutet weit mehr als nur Papierkram – es geht darum, ihm ein selbstständiges Leben trotz Krankheit möglich zu machen. Bildrechte: MDR/Carina Emig

Was ist ein rechtlicher Betreuer? Ein rechtlicher Betreuer ist eine Person, die gerichtlich bestellt wird, um Menschen zu unterstützen, die aufgrund von Krankheit, Alter, Behinderung oder psychischen Einschränkungen ihre Angelegenheiten nicht mehr eigenständig regeln können. Das kann sowohl durch ehrenamtliche Betreuer (oft aus dem familiären Umfeld) als auch durch professionelle Berufsbetreuer geschehen.

Rechtliche Betreuer sind die "Rechtsanwälte in klein". Sie helfen Menschen, die ihre Angelegenheiten aufgrund von Alter, Krankheit oder Behinderung nicht mehr alleine regeln können. Doch in Sachsen-Anhalt, wie überall in Deutschland, herrscht akuter Betreuermangel. Besonders dramatisch ist die Lage im Altmarkkreis Salzwedel. "Wir haben 25 Berufsbetreuer, zusätzlich 4 Vereinsbetreuer. Das heißt, ich komme auf 29 Betreuer. Ein Drittel ist älter als 60 Jahre", sagt Anja Müller, Sachgebietsleiterin der Sozialen Dienste im Altmarkkreis. "Der älteste Betreuer ist 84 Jahre alt, und es kommt kaum Nachwuchs." Schon jetzt könne sie 25 Fälle nicht vermitteln, da Nachwuchs fehle und weil die vorhandenen Berufsbetreuer an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen seien. Bildrechte: MDR/Carina Emig

Die Betreuungsbehörde sieht sich mittlerweile gezwungen, selbst Fälle zu übernehmen. "Unsere Mitarbeiter sind darauf jedoch nicht geschult und fehlen dann an anderen wichtigen Stellen", erklärt Müller. Sie appelliert an die Bevölkerung: "Wer Papier liebt, wer Menschen liebt, wer gerne organisiert und ein Kümmerer ist, der kann rechtlicher Betreuer werden – ob beruflich oder ehrenamtlich."

Betreuer als "Rechtsanwälte in klein"

Der Beruf des rechtlichen Betreuers erfordert eine spezielle Ausbildung: Im Fall von Jennifer Juchem waren es elf Module an einer Hochschule, die es in sich hatten. Die Kosten dafür lagen in ihrem Fall bei mehr als 5.000 Euro – ein erheblicher Kostenfaktor, besonders für selbstständige Betreuer, die diese Summe aus eigener Tasche zahlen müssen.