Ein niederländischer Soldat ist bei einem Militärmanöver in der Altmark ums Leben gekommen. Wie das niederländische Verteidigungsministerium mitteilte, ist der 21-Jährige in der Nacht zum Donnerstag verunglückt . Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

An der Übung bei Gardelegen waren laut Bundeswehr insgesamt rund 3.500 Soldatinnen und Soldaten beteiligt. Mit dem Manöver will die Nato auch ihre Verteidigungsfähigkeit an der Ostflanke stärken. Auf der Elbe trainierten die Soldatinnen und Soldaten der niederländischen Brigade den Kampf um Gewässer sowie das Überwinden von Flüssen oder Seen.