An der Übung in der Altmark waren laut Bundeswehr insgesamt rund 3.500 Soldatinnen und Soldaten beteiligt. Mit dem Manöver will die NATO auch ihre Verteidigungsfähigkeit an der Ostflanke stärken. Auf der Elbe trainierten die Soldatinnen und Soldaten der niederländischen Brigade den Kampf um Gewässer sowie die Überwindung von Flüssen oder Seen.