Die 20-Jährige sei per Hubschrauber in die Uni-Klinik Magdeburg gebracht worden. Ihr Zustand ist stabil, wie ein Bundeswehrsprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag mitteilte. Demnach kann sie in den kommenden Tagen die Klinik verlassen. Die Soldatin gehört den Angaben zufolge zum Panzergrenadierbataillon 212 in Augustdorf, welches wiederum zur Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen" gehört.